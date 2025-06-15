環保署《減廢回收約章》推出一周年　約900個私人住宅物業簽署覆蓋76萬個住戶 (11:18)

環保署去年6月為私人住宅物業推出《減廢回收約章》，一年內獲得約900個私人住宅物業響應簽署，覆蓋全港超過76萬個住戶，包括6成的大型私人屋苑住戶。其中在將軍澳區一個大型私人屋苑，每一座樓層都設置回收桶，自參與《約章》以來，其玻璃及紙包飲品盒回收量分別錄得30%和110%的升幅。環境及生態局長謝展寰於網誌表示，從各方的積極參與和成效可見，香港在源頭減廢和回收方面正穩步向前邁進。
謝展寰及副局長黃淑嫻最近探訪不同的參與屋苑，其中沙田區一個簽署《約章》的大型私人屋苑，每座平台出入口附近均設有分類回收桶，從屋苑張貼的回收數據可見，回收成績相當理想，今年首季共收集到2.1萬公斤廚餘、5,900公斤塑膠及3,200公斤廢紙等的回收物，平均每戶每月回收量約6.3公斤。
謝展寰亦實地視察屋苑的垃圾房，稱觀察到各類回收物整齊存放，質素良好，充分反映前線人員在回收工作上的專業表現。他引述清潔工友表示，自居民進行分類回收後，垃圾量減少，而引入智能廚餘機後，日常收集到的垃圾都明顯更乾淨；物業管理公司代表亦認同《約章》加強居民整體乾淨回收的意識。
謝展寰說，會對屋苑加強宣傳教育工作，繼續提供技術支援和諮詢服務，並積極分享成功個案，期望有關經驗能為日後的政策提供重要參考，更可以促使更多私人住宅加入《約章》行列。他又表示，儘管全球貿易戰帶來經濟前景充滿不確定性，環境保護與經濟發展不需要一定對立，強調當前形勢下仍有不少政策工具和方向可發揮作用，同時避免在艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。