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水務署換逾50年鑄鐵及石棉水泥管　首個試點中環花園道目標年底動工 (10:31)

水務署早前提出「紅色／淺紅色幹路老舊水管改善計劃」，主要更換全港幹路敷設逾50年的老舊鑄鐵及石棉水泥管。署方回覆本報表示，現時全港使用上述物料並逾50年的水管長約36公里，計劃首個試點為中環花園道，下一個為九龍窩打老道。水務署說，老舊鑄鐵及石棉水泥管長久使用後，會比其他物料喉管脆弱，石棉水泥和鑄鐵管等停用多年，大多已更換或修復，僅小部分仍使用，因位處交通繁忙路段，有待道路工程與相關部門配合一併處理。

計劃首個更換試點為花園道一段約820米長、250毫米直徑的老舊鑄鐵及石綿水泥食水管，水務署早前表示新水管敷設工程已大致完成，剩餘將新主水管接駁至現有供水系統及廢除舊水管的工程，承建商將使用「明坑挖掘」施工，方案包括24小時、限制時段或於晚間施工，不論採用哪個方案，均需實施臨時交通措施，封閉花園道部分行車線及行人路，工程目標今年底前動工，明年底完工。

下一個試點為窩打老道，水務署表示仍在規劃，明白工程將對交通構成一定影響，在工程前及施工期間，署方會與相關持份者保持溝通，做好臨時交通規劃，盡力減少對附近居民帶來不便，如需晚間施工，將採用適當減音設施，例如設隔音罩、使用靜音工具、以儲電池代替柴油發電機。水務署表示，由署長牽頭成立的跨部門專責小組會施工方案及臨時交通安排，務求在確保公共安全前提下，加快推進位於紅色／淺紅色幹路及主要幹道等的老舊水管更換工程。

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