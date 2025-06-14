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深水埗男子將女子拖出食肆襲擊　隔3日終被捕 (23:10)

本周二（10日）下午4時許，警方接獲途人報案，指見到一名約30幾歲男子懷疑於深水埗北河街137號與一名女子爭執，期間男子懷疑用衣架襲擊女事主。警方到場調查後，將案件列作襲擊致造成身體傷害，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。48歲姓張女事主前額、手臂及肩部瘀傷，清醒被送往明愛醫院治理，她被發現為通緝人士，當日被警方扣留調查。據了解，女事主因欠交罰款被通緝。

案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。警方經進一步調查及翻查大量閉路電視後，昨天（13日）在深水埗區拘捕一名34歲姓李本地男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害。調查顯示，該兩名涉案男女案發當日在深水埗北河街曾因瑣事爭執，其間該名女受害人向附近一食肆求助，該名男被捕人緊隨女受害人並拉扯其頭髮及身體，其後並將女受害人拉出食肆外以手施襲。

被捕男子已被控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於周一（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方指，強烈譴責被捕人目無法紀的暴力行為。被捕人的行為嚴重擾亂社會秩序，影響廣大市民的生活。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。警方重申，根據香港法例212章《侵害人身罪條例》，襲擊自造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁3年。

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