深水埗男子將女子拖出食肆襲擊　隔3日終被捕 (23:10)

案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。警方經進一步調查及翻查大量閉路電視後，昨天（13日）在深水埗區拘捕一名34歲姓李本地男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害。調查顯示，該兩名涉案男女案發當日在深水埗北河街曾因瑣事爭執，其間該名女受害人向附近一食肆求助，該名男被捕人緊隨女受害人並拉扯其頭髮及身體，其後並將女受害人拉出食肆外以手施襲。

被捕男子已被控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於周一（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方指，強烈譴責被捕人目無法紀的暴力行為。被捕人的行為嚴重擾亂社會秩序，影響廣大市民的生活。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。警方重申，根據香港法例212章《侵害人身罪條例》，襲擊自造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁3年。