有報道指多區民居食水摻雜質 發展局稱測試非按國際標準進行 (20:28)

今晚播出的一集《新聞透視》，在大埔、西灣河、馬鞍山、將軍澳、九龍灣民居，稱按實驗室要求，用指定蒸餾水樽收集食水，連同粉嶺皇后山邨樣本，交予香港教育大學團隊分析，結果顯示14個樣本中，大埔富亨邨樣本亦驗出瀝青，其餘樣本則有不同雜質。

發展局發言人稱，獲悉報道從水龍頭「起泡器」（俗稱沙隔）收集雜質樣本，再把樣本放進水中交予化驗，一般家居水龍頭和花灑頭普遍裝有類似「起泡器」的配件，有助阻隔雜質，故在其發現有雜質並非不正常現象。

發言人強調，本港的食水水質必須根據國際標準進行，包括參考國際標準化組織的ISO5667標準進行樣本採集，參考中國國家標準GB/T 5750及美國公共衛生協會(APHA)等機構，所制定的測試方法和程序進行，檢驗的樣本必須是食水樣本，並非如報道檢驗從「沙隔」收集的樣本。換言之，取樣的樣本、方法和程序均會影響測試的有效性和代表性。

至於報道提及從「起泡器」收集的雜質為樹脂、膠合玻璃膠等，發言人指有機會與大廈內部供水系統內的喉管，或裝置物料剝落有關，若發現相關情況應盡快清洗內部供水系統，強調水務署供應的食水經過嚴格處理程序，符合香港食水標準，但途經的公共喉管及大廈內部喉管可能因老舊、水壓等原因而出現物料剝落，提醒業主、管理處等必須持續妥善保養樓宇的內部供水系統。

當局又指，水務署曾接獲類似查詢，有即時派員檢查，安排沖洗處所水錶和提醒用戶清洗「起泡器」，同時檢視水質是否有異，若懷疑有問題即抽取樣本化驗，惟過去三年僅零星個案需要檢驗，其檢驗結果亦顯示食水符合標準。