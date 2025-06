Research.com學術領域排名根據研究人員在其學術領域出版的論文和引用次數作為計量指標(D指數——按學術領域計量的H指數)。中大醫學院位列全球第77名,港大醫學院位列全球第86名。亞洲第一是東京大學醫學院,位列全球第67名。

此外,2025年度的「全球最優秀學者」(Best Scientists in the World By Discipline) 排名中,中大醫學院共四人進入全國五強。趙偉仁表示,作為全球百大最年輕的醫學院之一,中大醫學院能在國際學術舞台上大展光芒,有賴過去及現在所有教職員、學生及校友的支持和貢獻;又指學院許多學者已成為國際學術界影響深遠的領導人物,改寫全球多項臨牀指引,由衷為此感到榮幸。