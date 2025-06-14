警方搗破油麻地住宅單位製毒工場　58歲男子被捕 (17:12)

警方昨午（13日）於油麻地登打士街及廣華街交界一棟私人住宅大廈內展開反毒品行動，搗破一個製毒中心，拘捕一名58歲男子，涉嫌製毒及販毒。行動中，警方檢獲一批懷疑可卡因、懷疑霹靂可卡因及少量其他毒品。男子被正式落案起訴，案件下周一（16日）在西九龍裁判法院提堂。
油尖警區特別職務隊第二隊督察李凱正指，警方當時於涉案男子租住單位外埋伏，當該名男子步出單位時，警員上前表露身份及截查，結果於男子腰間搜出一包約13克懷疑霹靂可卡因毒品，男子隨即被捕。
警員再押解該男子到單位內調查，發現一批可以將粉狀可卡因轉製為霹靂可卡因的工具，包括電磁爐、煲、發大粉、包裝工具、封條機、大量全新可再封膠袋等。毒品方面，警方發現121克懷疑粉狀可卡因、290克懷疑霹靂可卡因製成品、80支懷疑捲有可卡因的煙、220克懷疑大麻花、15支懷疑含大麻油的電子煙槍、4支共約300克懷疑迷姦水、21張毒郵票。
該名58歲、報稱無業的男子涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪被捕並落案起訴，案件後日提堂。
據了解，涉案劏房單位面積約150至200呎，單位沒有窗戶，只有廁所位置有氣窗。據悉，被捕男子租用該單位超過一年，單位環境似有人獨居。
警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺。如有懷疑，馬上向警方舉報。