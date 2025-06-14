警方搗破油麻地住宅單位製毒工場　58歲男子被捕 (17:12)

油尖警區特別職務隊第二隊督察李凱正指，警方當時於涉案男子租住單位外埋伏，當該名男子步出單位時，警員上前表露身份及截查，結果於男子腰間搜出一包約13克懷疑霹靂可卡因毒品，男子隨即被捕。

警員再押解該男子到單位內調查，發現一批可以將粉狀可卡因轉製為霹靂可卡因的工具，包括電磁爐、煲、發大粉、包裝工具、封條機、大量全新可再封膠袋等。毒品方面，警方發現121克懷疑粉狀可卡因、290克懷疑霹靂可卡因製成品、80支懷疑捲有可卡因的煙、220克懷疑大麻花、15支懷疑含大麻油的電子煙槍、4支共約300克懷疑迷姦水、21張毒郵票。

該名58歲、報稱無業的男子涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪被捕並落案起訴，案件後日提堂。

據了解，涉案劏房單位面積約150至200呎，單位沒有窗戶，只有廁所位置有氣窗。據悉，被捕男子租用該單位超過一年，單位環境似有人獨居。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺。如有懷疑，馬上向警方舉報。