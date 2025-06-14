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國泰酒會慶祝6月達全球100個航點 陳美寶：非凡成就證國泰、政府與港人共同努力 (16:26)

國泰集團於周四(12日)在港島香格里拉酒店舉辦酒會，慶祝國泰航空及香港快運於月內達到100個全球客運航點的重要里程。酒會由國泰集團主席賀以禮及行政總裁林紹波主持，並邀請運輸及物流局局長陳美寶擔任主禮嘉賓，以及多位賓客出席。

陳美寶致辭時表示，大家聚首慶祝國泰集團經歷數年漫長旅程後，達成100個航點的里程碑 — 100條航線遍布全球不同角落，這是一項非凡的成就。她衷心感謝國泰團隊與香港市民，尤其是機場管理局與政府各部門同事共同努力，一直積極和堅定地協助及支持國泰集團拓展全球網絡。我期望未來大家繼續戮力同心，攜手合作。

陳美寶說，隨着國泰的航點達到100個，香港國際機場亦再創佳績，三跑道系統去年底落成啟用，為我們帶來龐大的增長機遇，能夠帶動機場客運量、貨運量，和飛機起降量大幅增長。她指三大關鍵參加者、三條跑道和一個香港，代表國泰、香港國際機場和香港的發展緊密相連。她非常有信心，大家定能攜手為香港和國泰集團再創高峰。

賀以禮致歡迎辭時表示，歡迎各位一同慶祝國泰集團旗下國泰航空與香港快運開通100個客運航點。近80年來，國泰致力拓展網絡，聯繫香港與世界各地。單是在過去兩年，集團已新增超過30個客運航點，當中18個更是今年公布，新航點亦會陸續有來。這段期間，集團網絡以前所未見的速度擴展，讓我們提前達成100個客運航點的新里程。

賀以禮又指，國泰正開展歷來最大規模的投資，投放逾1,000億港元於機隊、客艙、貴賓室和數碼服務等各個領域。國泰會持續投資以把握香港國際機場三跑道系統啟用帶來的新機遇。

林紹波表示，過去幾年他和團隊一直為重建國泰而努力，他仍然記得2022年3月某日，國泰只接載58名乘客，錄得集團最低；但現時已達至每日接載超過10萬人次，目的地總數亦由當日的3個增至本月100個。這對國泰團隊、夥伴，以至香港社會均是一項重大成就。

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