韋志成：年內啟動「樓宇復修新策略2.0」研究　討論是否立法修訂涉樓宇保養法規 (16:00)

韋志成發表任內最後一篇網誌，提及2016年至今，當局推出超30項措施推動樓宇復修，但都只屬「推廣」和「鼓勵」性質的行政手段，對達致根本性改變的目標仍有一段距離，而年內將啟動「樓宇復修新策略2.0」。

韋志成指出，研究可以回應行政會議早前批准將兩幅分別位於紅磡庇利街和將軍澳第137區的用地撥予市建局，並要求市建局須在加強推動樓宇復修以延長舊樓可使用年期，降低重建迫切性方面作研究及提出具體建議。

韋志成續指，在體制安排上，由於樓宇老化的數量只會有增無減，「樓宇復修新策略2.0」研究亦探討設立專責法定機構，負責統籌、推動和監管所有與樓宇復修保養相關事宜的可行性。此外，應用新科技或技術延長樓宇的可使用年期，亦是研究的重點之一。

韋志成指出，市建局以「煥然懿居第三座」首置項目作為研究延長樓宇使用年期方案的試點，應用各項加強樓宇結構的措施，只涉及約200萬元額外開支，佔項目的總建築成本不足1%，但足以發揮延長樓宇可使用期的成效，如果一直維持適切保養，項目壽命可以由50年提升至75年。