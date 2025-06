獨立股評人David Webb獲頒大英帝國勳章 (15:23)

英國政府昨(13日)公布新一批授勳及榮譽名單,其中獨立股評人、被稱為「股壇長毛」的David Webb,獲頒大英帝國員佐勳章(Member of the Order of the British Empire)。他感謝密切關注香港事務的英國政府,認可他過去27年的貢獻,表彰他在提升企業和經濟治理標準方面的服務,尤其是在香港。