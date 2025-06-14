獨立股評人David Webb獲頒大英帝國勳章 (15:23)

David Webb今（14日）在網頁「Webb-site」提到，眾多的致敬令他很感動；而獲頒員佐勳章對其家人意義重大，由於他們在「這段旅程」中給予自己很大支持。另外，他在信中以拉丁語「活在當下（Carpe diem）」及廣東話拼音「加油（Ga Yau）」作結。

自1998年取得港人身分的David Webb，藉個人編碼技巧，創立知名財經數據庫網頁「Webb-site」。他在2017年發表謎網50，列出50隻不能買的股票與彼此間的關係，引起牽然大波。數年前罹患末期前列腺癌的他，自言生命進入倒數階段，並安排自己及「Webb-site」淡出公開場合。

同樣獲頒員佐勳章者，包括本港非牟利團體「平義社（Equal Justice）」創辦人麥雅杜（Kay McArdle），負責營運非牟利組織與律師配對平台。至於香港英國商會主席Anne Kerr則獲頒官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire）。