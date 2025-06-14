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李家超：按形勢完善國安法律制度和執行機制　留意孤狼式恐怖活動 (14:53)

《港區國安法》及《維護國家安全條例》先後實施，特首李家超認為，目前本港維護國安工作成效不錯，有信心在可預見風險下穩住局面，但國與國正鬥爭，尤其部分國家針對內地及本港，國安風險長期存在。面對人工智能愈趨盛行，他指間諜活動千變萬化，未知人工智能將如何影響間諜活動發展，故須按形勢及實際情况，完善法律制度及執行機制；亦需留意普通事故屬否孤狼式恐怖活動，加強情報蒐集分析及人員培訓，並不能掉以輕心。

新選舉制度後的立法會將於本年底換屆，被問到有否空間容納非建制派聲音，李家超接受電子傳媒訪問稱，從無聽過有地區出現「我是叛國者，所以我出來競選」的政綱，強調任何背叛國家和出賣本港利益者不應是治港人士，重申落實愛國者治港原則「理所當然」，猶如人要呼吸。他指，任何將本港和國家利益置於首位者，都可參與愛國者治港體系且空間無限；出賣本港利益、叛國或成為外國代理人則無人支持。

北部都會區發展橫跨多年，但現屆政府任期僅餘兩年，被問到以同一個「舵手」掌舵是否更有利，李家超稱，相信「好的政策就必然會有人執行」，而每個政府、每名特首均全心全意，為本港利益全力以赴，故不論在位者是誰，相信都會延續好的政策。他說餘下任期會抱著這種精神，「將所有可以發揮的力量全力發揮出來」，並將全個政府的精力，聚焦在發展經濟和改善民生。

李家超續指，北都是香港發展其中一個最大引擎，佔地達本港三分之一，形容自己對發展北都心急如焚，認為透過建築方法可以加快，他提及內地做法既加快程序，亦有工程質素，期望本港做法亦能改良，但他承認工程師數量不足需擴容，會研究某些項目是否需要依靠外力。

相關字詞﹕國安法 李家超 立法會選舉 北部都會區

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