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鄧炳強：演唱會騙案3月起有所上升　考慮在校園驗毒計劃檢測「太空油」 (11:13)

保安局長鄧炳強今日（14日）表示，演唱會門票騙案數字今年3月份起有所上升，他指已經加強了執法，現時本港整體罪案47%是騙案，當中70%屬網上騙案。他提醒觀眾，應循官方渠道購票，光顧其他網上平台時也要留意平台的評價和聲譽，盡量當面交收門票，2024年全年約有1.1萬宗網上購物騙案，當中15%與演唱會門票有關。

交通告票即將全面電子化，鄧炳強指出，料新事物推出時，可能會被騙徒利用作為新的詐騙手法，當局已經開始做一系列宣傳工作，他強調當局發出的短訊一定有「#」開頭，且手機短訊、電郵都不會有任何超連結，資訊也一定以「.gov.hk」結尾。

至於有市民被非法禁錮在東南亞，鄧炳強表示，共接獲29宗求助個案，現時有26人已經安全回到香港，有2宗個案表示不需要當局協助，餘下一宗仍在跟進中。

另外，鄧炳強又指當局今年推出兩個先導計劃，將使用無人機巡邏邊境和九龍西區「三無」大廈或維修棚架處，前者將加入熱能探測，強調即便在樹林內亦可以清晰識別。

對於「太空油」的情况，鄧炳強透露，自當局2月14日將太空油納入毒品提高刑罰，已經有324宗案件，拘捕了405名人士，截獲了1.2萬枚煙彈、足夠製作22萬枚煙彈的材料。他指警方透過「快測」試紙拘捕了56人。

判刑方面，鄧炳強透露，有15歲小朋友藏有一顆太空油煙彈，被判至戒毒所，而另一藏有一顆太空油煙彈的40歲人士，則被判監禁4個月，強調管有「太空油」毒品煙彈是嚴重罪行。他續指，未來會研究在校園驗毒計劃中加入「太空油」毒品測試。

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