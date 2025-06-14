明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三號強風信號生效　天文台：改發八號信號的機率甚低 (12:21)

【12:21】天文台在下午12時20分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。市民應將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台表示，按照現時預測路徑，強烈熱帶風暴蝴蝶會橫過廣東及廣西交界一帶。與蝴蝶相關的強風區會在今日餘下時間至明早（15日）影響珠江口一帶，本港有狂風驟雨，離岸及高地風力間中達烈風程度。蝴蝶會在明早於本港西北約300公里左右掠過，三號強風信號會至少維持至明日中午。除非蝴蝶在內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機率甚低。

【10:05】天文台表示，將會在下午12時20分改發三號強風信號。

【08:05】一號戒備信號現正生效。上午8時，強烈熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南偏西約590公里，即在北緯20.2度，東經109.0度附近，預料向東北移動，時速約18公里，橫過北部灣並移向雷州半島。

過去數小時，蝴蝶採取東北偏北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料蝴蝶會在今日（14日）日間於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，今日稍後本港風力會增強，高地達烈風程度。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

隨着蝴蝶進一步移入內陸並減弱，預料本港風力會在明日（15日）稍後逐步緩和。 雖然下周一及周二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。

相關字詞﹕天文台 打風

上 / 下一篇新聞