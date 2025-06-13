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的士司機疑遭箍頸後亡 涉事警改稱「掂」對方頸部 (19:43)

65歲的士司機於2012年被捕時疑遭警員箍頸，癱瘓近一個月後不治。死因庭今（13日）繼續研訊，涉事警員供稱，他在2018年聆訊中提及案發時對事主做的動作是「箍頸」，但後來認為自己的動作不是「箍」，所以現時改稱只是接觸到事主頸部。警員又解釋，他的警員記事冊上沾有事主的血迹，是因為他在觸及事主手肘的傷口後，再接觸記事冊。

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，其後癱瘓，同年12月12日離世。代表家屬的資深大律師蘇朗年今問，為何涉事警員林偉榮的警員記事冊上會沾有事主的血迹。林指事主在與乘客爭執時跌倒，導致手肘擦損。林續稱，而他制服事主時主要控制其手肘，因此手上沾有事主的血，他其後再觸碰警員記事冊、導致它有血迹。

林稱，他試圖把事主「攬」上警車時，右手意外觸及事主的下巴與喉核之間的位置，當時他察覺到這是危險動作，所以立即鬆手。陪審員問，林當時是否以左手發力。林說，雖然他的慣用手是右手，但當時情況只容許他用左手發力、用右手去防止事主的身體左右轉動，而警員馬振康控制着事主的下半身，過程中林需微微​​「秤」起事主，惟時間太短，令他誤觸事主頸部。陪審員再問，事主被「秤」起的身體重量是否少於一半。林回應指「再少啲」，又指他使用的力量低於50%，而事主掙扎引發「誤觸頸部」意外。

另有陪審員關注，為何林在警員記事冊以及2018年的聆訊上，都用「箍頸」來形容自己的動作，但現時又改稱只是「掂」到事主的頸。林稱，他在2018年聆訊後反覆觀看案發時的閉路電視片段，「自己都想睇下咩原因」，最終發現他是用左手發力，而不是用右手「箍」事主上車，所以轉用「掂」字。林也有自行拍攝模擬片段來確認此事。

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