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國安公署引新附例要求警助查案　保安局：涉勾結外力六人暫未被捕 (18:54)

《港區國安法》實施五週年前夕，中央駐港國安公署前日首度對外公開辦案及與警方國安處聯合行動，包括約談6名涉勾結外國及境外勢力的人士。保安局回覆查詢時稱，暫時未有任何人被拘捕，並強調「公署辦案的有關情況必須高度保密」，未進一步披露6名涉案人士背景，或遭「約談」期間是否獲告知相關權利。

港府昨晚公布，國安公署按《基本法》23條本地法例《維護國家安全條例》的附屬法例要求警方國安處協助，並提及在國安處安排下公署「約談」6名涉案人士；同時警方國安處亦與涉案人士「會面」及持法庭手令搜查6人住所和葵涌區一商廈辦公室。

未提「約談」與「會面」分別

記者向當局當局查詢，公署「約談」與國安處「會面」分別、國安處「會面」是否等同錄取口供，及涉案人士是否獲告知尋找法律代表或保持緘默等權利。

保安局回覆查詢時說：「公署及國安處就危害國家安全犯罪案件採取的行動，相關資料屬維護國家安全工作信息，除因案件需要以外，不予公開」。局方又說，案件仍在調查當中，國安處會繼續依法為公署提供協助和配合，並按案件的實際情况和相關證據，依法採取執法行動。

局方指出，公署辦案有關情況必須高度保密，並提醒按《維護國家安全（中央駐港國安公署）規例》第8條，禁止任何人知道或懷疑公署正在採取措施或進行偵查，在沒有合理辯解或合法權限下披露與任何資料，一經循公訴程序定罪，可處罰款50萬元及監禁7年。

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