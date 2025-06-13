嶺大賴卓賢不滿參選校董會遭DQ申覆核　指未獲充分機會回應　校方：賴早清楚規則 (17:56)

本案覆核申請人是2024年嶺大學生會外務副會長賴卓賢，他參加涉事校董會、諮議會及教務會學生代表選舉；答辯人是選舉主任、嶺大教務長章慧芳；有利害關係者包括當選的校董會學生代表、嶺大內地學生學者聯誼會長杜毅柯，以及當選的諮議會和教務會學生代表盧鄭愛娃。

申請方代表大律師譚俊傑陳辭指，2024年11月初賴卓賢在Instagram發帖闡述政綱及在校園貼宣傳海報，選舉主任11月13日發電郵要求會面，只詢問賴會否出席，但無講明見面目的，並在同日約兩小時後的會面告知DQ決定。譚指，賴在如此短時間內無法準備回應，涉程序不公，並引用劉小麗案指，選舉主任在誓章無交代若然給予充分機會賴解釋，最終決定會否不同。

代表答辯人的資深大律師呂世杰回應指，選舉主任在11月4日的簡介會已提醒參與人除官方途徑外，勿在公開平台宣傳；14日賴被DQ後並接受平台《低聲道》的訪問，批評校方作做法並引用該口頭要求，反映他清楚選舉規則。呂另提到，訂立選舉規則的目的是規範參選人的行為，反問若然某人可隨心所欲評論或陳述，選舉公平何在。