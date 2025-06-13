警拘8人涉非法賽車　揭有人涉用退役警車開閃燈參與 (17:51)

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵指，警方上月留意到傳媒報道及網上影片，顯示5月17日凌晨時分，有多輛私家車在荃灣及九龍灣的公路高速行駛。警方指當日至少8輛車牽涉案件，他們由荃灣出發，經荃灣道、呈祥道、龍祥道、觀塘道高速行駛，8分鐘內由荃灣駛到九龍灣。車隊於九龍灣停留一段短時間再原路折返，初步評估涉案車輛時速超過120公里，遠超有關路段70公里時速限制。警方相信屬非法賽車。

警方留意到其中一輛涉案私家車車頂上有類似警車的紅藍色閃燈，車身顔色及標貼都與警車相似，但車輛型號與現役警車不同。經調查後在昨日拘捕8名男子，相信屬涉案車主及司機，年齡介乎19至30歲，其中一名被捕29歲本地男子相信屬該輛退役警車車主及司機，他另涉冒警及使用僞造文件罪名拘捕，將會被正式落案起訴，案件明日在觀塘裁判法院提堂。蘇志兵指，政府部門處理退役車輛有既定程序及合約條款，一般而言，退役政府車輛出售後不可以再次登記在路面使用，警方會繼續與相關部門合作，調查涉案人士如何獲得該車，以及是否涉及其他罪行。

另外有6名被捕者屬本地人，兩名被捕者為持香港身分證的非華裔人士，同涉「非法賽車」及「沒有第三者保險而使用車輛」，各人正被扣查。警方會循車速、駕駛路線、車輛有否改裝等方向調查。行動中，警方扣查7輛涉案私家車，包括涉案的退役警車。