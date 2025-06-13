86歲券商董事認盜客戶股票及資產　求情指為子還高利貸而起貪念冀免監禁　稱事主已原諒 (17:53)

女被告岑琪（86歲）承認於2011年10月1日至2019年10月31日間干犯7項盜竊罪，今由資深大律師梁定邦及大律師黃詩詠義務代表。辯方求情指，她於2020年3月拘捕，直至2022年12月被正式起訴，疑涉檢控延誤。辯方形容本案為悲劇，指被告已故的兒子曾向「大耳窿」集團借貸，她為了清還兒子負債，才擅自挪用客戶款項。

辯方透露，被告英語水平優秀，目前幾近失聰，仍替教會從事翻譯工作，嘗試彌補過錯。法官陳慶偉閱畢被告求情信後，稱讚她英語能力出色，決定索取社服令報告始判刑。惟陳官表示，當時正值新冠疫情及2019年社會事件，不同意控方檢控延誤。

控方案情指，香港宏僑原本由被告父親持有，2004年交由被告打理，客戶大多是被告的友人。證監會2018年發現宏僑財務資料有異樣，懷疑宏僑未經客戶授權之下出售股份，並偽造月結單隱瞞交易。翌年11月，證監會持手令搜查宏僑辦公室，發現一批偽造月結單，將案件轉交警方跟進。

調查發現，被告當時親自處理客戶的交易帳號，在未經客戶批准下，擅自挪用他們的股份和資產，從中得益逾5800萬元。涉事7項盜竊罪的事主，損失逾155萬元至2300萬元不等。被告在警誡錄影會面表示，宏僑是一間小型公司，她是唯一董事兼股東，旗下只有數名員工。她亦承認將事主款項用作還債，亦承認偽造月結單和交易紀錄。