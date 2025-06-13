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張宇人指大腸有瘜肉卻不屬保險範圍　質疑肯篩查者反更難受保　醫衛局：將與保險界討論 (17:44)

政府擬在「慢病共治先導計劃」先導期完結後，發展「慢病共治平台」，逐步涵蓋更多慢性病。有立法會議員今（13日）在衛生事務委員會會議上以大腸癌篩查出息肉，購買醫療保險會不保腸癌為例，憂有市民參加篩查計劃確診「三高」，反而購買保險時保障範圍有限，未能得益於醫療保險。醫衛局副局長李夏茵指，會與保險業討論有關議題，認同有意識參加篩查計劃、保護自身健康的人患病風險較「咩都唔做突然發病的人」低，且後者獲賠付金額或更高。

立法會飲食界議員張宇人表示，他參加大腸癌篩查計劃並發現體內有數粒瘜肉，有保險公司表明保障範圍不涵蓋大腸癌，認為「離晒譜」，並指當局推出愈來愈多的篩查計劃，市民參加計劃是想預防疾病，結果購買保險時「心臟病不保、中風不保」，憂此類計劃最終未能令市民受益。

保險界議員陳健波亦表示，現時確診「三高」後再投保，保險範圍有限，且保險公司會追溯投保人過往健康狀况，曾收到許多相關投訴，冀政府與保險業界清晰溝通。 

李夏茵回應稱，在規管私營醫療收費透明度方面，政府與保險業界有協商平台，表示會和保險業界討論有關議題，指參加篩查計劃屬有意識保護自身健康，這些人士的醫療保險風險理應較「無做任何篩查、突然間有一日發病」的人低，患病機率亦較低，又指後者若發病保險公司需賠付的金額或更高。

外科醫生、衛生事務委員會主席林哲玄則關注，現時基層醫療計劃下人人獲資助，關注未來當局會否依據入息水平或疾病費用訂立「分級制」資助額，李夏茵指，基層醫療會堅持「共付」原則，某些服務若已有足夠的臨牀證據支撐，資助額會相應提高，至於某些服務屬「nice to have（可有可無）」，未必有足夠臨牀數據但大部分市民樂意參加，政府對這些服務的資助則較少甚至不資助。

選委界議員陳凱欣則關注，參加計劃並完成篩查人數約佔整體6成，關注是否因參與醫生數目不夠有關，及未來計劃擴至乙型肝炎篩查等更多服務後，會否令輪候時間進一步增加。李夏茵指，慢病共治的篩查過程不同於急症室看醫生，完成篩查是指見完醫生、完成抽血、取得報告並檢視是否有慢性病，強調半數參加者可在一至兩周內完成篩查，最長亦少於兩個月，「非常可以接受」。

相關字詞﹕立法會 慢病共治 醫務衛生局 編輯推介

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