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港燈董事總經理指「南丫四號」未裝水密門不符合約規定　料海事處發牌足證安全 (16:47)

2012年南丫海難造成39人死亡，今（13日）展開第29日研訊。港燈董事總經理鄭祖瀛供稱，財利船廠標書列明在「南丫四號」建造水密艙壁，若有更改需通知港燈，惟財利從未告知無裝水密門，與合約規格不符。他強調海事處已發牌批准航行，他不會質疑該船安全，「我作為用家，從來無一天覺得隻船唔安全，直至撞船嗰一刻」。

鄭祖瀛是最後一名代表港燈的證人。港燈向財利購入南丫四號後，由海事組負責驗收。鄭無直接參與招標和驗船工作，僅就一般程序作供。庭上顯示財利1994年提交標書，列明由5個水密艙壁分隔6個艙室，若有改動需書面通知港燈。

死因研訊主任問，為何港燈無發現船隻不合要求。鄭祖瀛指，若財利造船和規格不符或更改水密艙數目，需書面通知港燈，「過程中我睇返紀錄，無依個情况出現」。鄭稱港燈購船重視功能性，包括航速和載客量，重點並非船身構造，他事後始知道該船無裝水密門。

鄭祖瀛強調，港燈相當信賴海事處發牌制度，不相信南丫四號有安全問題。他稱很多港燈員工乘搭該船前返南丫島發電廠上班，若他們質疑船隻有危險，「唔相信佢哋會接受自己去坐依一艘船」。家屬方關注，港燈花費逾900萬元購船，為何無仔細核對船隻是否符合標書要求。鄭回答，標書長達數百至一千頁，逐段文字驗收並不實際，加上港燈不是造船專家，「我哋依賴財利的造船專業、海事處發牌制度去保障船隻安全」。

家屬方提出，港燈前海事經理鄧雲安自稱曾發現水密門問題，鄧應否向上司反映，再由港燈向財利跟進。鄭祖瀛回應，即使港燈曾與財利溝通，未必改變事實，因海事處已發牌，「作為用家，（港燈）有無能力、知識，覺得海事處發咗牌，隻船都係唔安全呢？」

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