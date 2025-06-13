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「小保」「小清」分擔屋邨保安及清潔工作 何永賢：科技增工友幸福感 (16:12)

房屋局長何永賢今日在社交媒體發文，提及智慧屋邨管理的一大重點，就是用科技減輕工作人員的負擔，並提升效率。她早前和立法會議員陳學鋒，南區區議員朱立威、張偉楠 一起到石排灣邨，視察巡邏機械人「小保」和清潔機械人「小清」的工作。
何指石排灣邨地形平坦及廣闊，適合機械人在邨內走動，當日見到「小保」會邊走邊定點拍攝，讓管理人員在屏幕的另一端就可看到關鍵位置，如回收桶等的實時情況。「小保」還可以邊走邊發出廣播，看到有人在屋邨踩單車，會發出提醒勸阻有關行為，同樣的操作還可應用在防止在屋邨聚賭、吸煙或高空擲物。機械人執行這些工作，可以減少衝突拗撬，還能拍下相關畫面作為證據。
至於「小清」，何永賢表示當日她和議員一行都看到它的勤快和高效，清潔工友也分享，機械人掃地，他們抹窗，一層一層進行日常清潔，非常易上手，工作也輕鬆不少。
何指當局期待以科技讓屋邨有更好管理，也讓工友有更多幸福感，並提升行業形象。

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