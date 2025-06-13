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科大舉辦第三屆「獨角獸日」　多間初創企業參展 (16:18)

香港科技大學今（13日）舉辦第三屆「獨角獸日」展覽，多間科大畢業生有份參與的初創企業參展，包括健康產品、生物科技、智能晶片等不同範疇。

科大亦同場與生物製藥企業阿斯利康簽署合作備忘錄，合作層面涉及癌症、罕見病及代謝相關疾病的醫療人工智感應用及治療策略。科大亦與長三角國家技術創新中心簽署協議，為初創公司在長三角區域提供所需的資源。科大校長葉玉如致辭時表示，這些初創公司是通往更明亮未來的基石，亦證明科大有能力建立香港第三間醫學院。

有研發即沖草本茶的初創公司分享，只要利用人面識別技術掃描用家的臉龐，人工智能系統便可以分析用家的膚質、心壓、心跳等數據，從而向用家推薦適合其體質的草本茶。負責人認為，中草藥保健符合主流養生趨勢，產品對象主要為重視保健的上班族。其「智能草本沖泡機」已經獲得專利，而草本茶膠囊亦可按用家的需要調配。

此外，有實驗室開發鐵軌振動監測系統，有望提升鐵路路軌的檢測效能。機械及航空航天工程系副教授楊征保表示，傳感器透過收集列車經過路軌時產生的振動，以檢測鐵軌的狀況，而且成本低廉，每個傳感器的造價約為200元，每個傳感器可檢測100米的路段。現時系統正在成都的運煤鐵路測試，亦將與港鐵探討合作機會。

截至2025年5月，科大成員共創立了超過1800間仍活躍的初創公司，包括10間獨角獸企業，例如生產服務機械人的普渡機械人（Pudu Robotics），以及17間成功退場的公司。

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