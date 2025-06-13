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韋志成：市建局今年下半年第二次發債 政府批地利增強市場信心 (15:55)

將於明日退休的市建局行政總監韋志成今日(13日)表示，今年下半年市建局會進行第二次發債，集資金額包括用於收購俗稱「五街」土瓜灣明倫街/馬頭角道項目，而發債規模；是否發美元、港元債抑或銀團貸款，局方仍有待落實。
政府較早前批准以私人協約方式及1000元象徵式地價，向市建局批出兩幅分別位於紅磡庇利街及將軍澳第137區土地，改劃住宅用途。兩幅地名義地價分別42億和90億元。韋志成認為政府批地對市建局融資及舊區更新工作有重要意義。
韋志成解釋，市建局財政狀況相當健康，手上仍有近200億元流動資金，只是目前樓市下調，重建收購成本降低，若將重建規模加大便需要更多資金，而資金來源可包括政府注資、市建局自行借貸融資、或政府透過批地支持。
他指政府今次批出兩幅土地，將為市建局融資帶來好處，因可令市場對市建局的信心更強，借貸時利率亦更優惠。其中紅磡庇利街地塊更有另一重意義，因可增強「東九龍灣區」南面的連接和暢達性。
 

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