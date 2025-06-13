七旬男保安涉扼斃精神病女兒　事主母嘆同住壓力大　輪候家庭服務中心四年無果 (15:49)

一名七旬男保安疑不堪遭患精神病數年的女兒肢體虐待及騷擾睡眠等，2022年3月某日在家中徒手扼斃對方，因而被控一項謀殺罪，案件今在高院續審。根據控方讀出的事主母親書面供辭，事主母親表示，案發前一日她曾稱事主沒孝順父親，著她「唔好精神虐待我哋、唔好郁吓又打人」，「有返啲人性」，又建議事主找地方搬走，租金可由她和長子支付。
另外事主母親主動提及，曾向房署提出與事主分戶被拒，她亦有向一所家庭服務中心求助，但輪候4年後女兒仍不獲分配宿舍。事主母親稱，「房署同埋家庭服務中心要負責」，又指該中心「間接殺人」。法官胡雅文後著羅「停止這樣」，應聆聽律師提問及直接回答。
被告陳桂生（70歲，保安員）否認於2022年3月7日在香港謀殺女子陳杏詩。綜合被告前妻、事主生母羅仕英的兩份供辭，羅仕英表示，案發時與被告和事主同住涉案旺角海富苑單位。羅指出，自2016年沒工作的事主，自小性格內向，言談不多，亦從未聽過事主跟朋友外出和拍拖。羅又憶述，她和被告都會在家中和事主爭執，其中一次爭吵期間，事主自行報警，最終事主被轉介到精神科複診；她曾就事主帶回家的藥物詢問，但對方「唔肯講」，因此沒再了解。
至於案發前後的事情，任職兼職夜更保安的羅仕英稱，2022年3月6日早上下班回家後，事主曾向被告稱「死人陳桂生、唔好整唔好拖唔好掃地，唔准」。同日稍後，羅向事主表示：「你身上啲血肉都係你老豆畀你嘅，你不但無孝順佢，我夠憎你老豆，我都冇咁對佢......點解你做女咁樣對你老豆......」。
羅仕英當時建議事主找地方搬走，租金可由她及長子支付，之後她入房睡覺；翌日清晨6時許上班期間，被告來電稱「我殺死咗你個女亞詩」，理由是事主不讓他如廁，她其後回家了解事件。控方讀出供辭期間，羅仕英至少兩度拭淚。
另外，羅仕英在庭上供稱，事主「新聞都唔俾我哋睇、電視都唔俾開」，同意三人居於同一單位「係困難」。