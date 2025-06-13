七旬男保安涉扼斃精神病女兒　事主母嘆同住壓力大　輪候家庭服務中心四年無果 (15:49)

另外事主母親主動提及，曾向房署提出與事主分戶被拒，她亦有向一所家庭服務中心求助，但輪候4年後女兒仍不獲分配宿舍。事主母親稱，「房署同埋家庭服務中心要負責」，又指該中心「間接殺人」。法官胡雅文後著羅「停止這樣」，應聆聽律師提問及直接回答。

被告陳桂生（70歲，保安員）否認於2022年3月7日在香港謀殺女子陳杏詩。綜合被告前妻、事主生母羅仕英的兩份供辭，羅仕英表示，案發時與被告和事主同住涉案旺角海富苑單位。羅指出，自2016年沒工作的事主，自小性格內向，言談不多，亦從未聽過事主跟朋友外出和拍拖。羅又憶述，她和被告都會在家中和事主爭執，其中一次爭吵期間，事主自行報警，最終事主被轉介到精神科複診；她曾就事主帶回家的藥物詢問，但對方「唔肯講」，因此沒再了解。

至於案發前後的事情，任職兼職夜更保安的羅仕英稱，2022年3月6日早上下班回家後，事主曾向被告稱「死人陳桂生、唔好整唔好拖唔好掃地，唔准」。同日稍後，羅向事主表示：「你身上啲血肉都係你老豆畀你嘅，你不但無孝順佢，我夠憎你老豆，我都冇咁對佢......點解你做女咁樣對你老豆......」。

羅仕英當時建議事主找地方搬走，租金可由她及長子支付，之後她入房睡覺；翌日清晨6時許上班期間，被告來電稱「我殺死咗你個女亞詩」，理由是事主不讓他如廁，她其後回家了解事件。控方讀出供辭期間，羅仕英至少兩度拭淚。

另外，羅仕英在庭上供稱，事主「新聞都唔俾我哋睇、電視都唔俾開」，同意三人居於同一單位「係困難」。