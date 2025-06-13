水蕉新村原居民認「套丁」8月判刑　庭上提疑患肺癌 (13:13)

被告為梁錦益（74歲，退休人士），其控罪發生於2006年6月。辯方今在庭上指，正電子斷層掃描結果顯示，被告疑似患肺癌，癌細胞可能已擴散至肝、腎上腺、骨，但仍需待至7月見臨床腫瘤科醫生及接受電腦掃描後，才可確認癌症的期數、及癌細胞的擴散情況，惟可能需時40天才能取得報告。

覃官指，銀行紀錄顯示，案發時被告收取發展商約10萬元款項，但以人道立場來看，不應即時判被告監禁，應先考慮醫療報告，遂提議押後至4周後判刑。覃官說，即使被告被判監禁一年，實際上也要服刑約8個月，若他的癌症已擴散，判監或不人道，法庭可能會按上訴庭指引判處緩刑。覃官續指，但如果法庭「貿貿然」在未取得足夠資料下，只根據被告的醫生紙內容來判處緩刑，做法並不恰當，而控方其後也可能會提出覆核。

辯方於是提議將案件押後至8月15日判刑，相信到時被告已取得詳細醫療報告，有助善用法庭時間；控方不反對押後判刑。覃官遂指現時資料不太齊全，法庭「唔倉卒處理」本案，所以接納辯方建議，將案件押後至8月15日判刑。覃官對被告說，法庭很關注他的身體狀況，若他的癌症病情已發展至「好後期」，法庭會以人道理由特別處理判刑。覃官提醒被告，需繼續向法律代表提供指示，而他的判刑應盡快了結、不應再等，因為有同案被告已被判刑。