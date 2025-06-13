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香港獲評為年度最具潛力穆斯林友善旅遊目的地　本地酒店、景點和會展場地亦獲獎 (12:33)

清真旅遊機構「新月評等」（CrescentRating）及Mastercard公布2025年「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）。旅發局表示，香港在穆斯林友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）（Muslim-friendly Destinations:Non-OIC）的排名由去年的第四名升至第三名，同時獲選為最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地，另有多間香港酒店、景點和會展場地亦獲得獎項。

旅發局表示，在一眾非穆斯林國家或地區旅遊目的地之中，香港亦在今年首設的穆斯林友善無障礙旅遊目的地（Muslim-friendly Accessible Travel Destination）中排名第一，及穆斯林女性友好目的地（Muslim Women Friendly Travel Destination）中排名第二。

另外，旅發局提及，本港美麗華酒店、九龍香格里拉被評為「年度穆斯林友善酒店」，昂坪360被評為「年度穆斯林友善景點」以及香港會議展覽中心獲評為「年度穆斯林友善會議展覽中心（Muslim-friendly Convention & Exhibition Centre of the Year）」。

「新月評等」每年與Mastercard 合作，制訂「全球穆斯林旅遊指數」分析全球153個旅遊目的地，從清真食品供應、住宿和相關配套設施等不同方面，評估旅遊目的地是否準備好迎接穆斯林旅客。

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