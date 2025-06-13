香港獲評為年度最具潛力穆斯林友善旅遊目的地　本地酒店、景點和會展場地亦獲獎 (12:33)

清真旅遊機構「新月評等」（CrescentRating）及Mastercard公布2025年「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）。旅發局表示，香港在穆斯林友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）（Muslim-friendly Destinations:Non-OIC）的排名由去年的第四名升至第三名，同時獲選為最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地，另有多間香港酒店、景點和會展場地亦獲得獎項。