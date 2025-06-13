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消委會與大馬消費者聯合會簽合作協議書　市民在大馬與當地商戶產生糾紛可返港投訴 (12:09)

香港消費者委員會今日（13日）表示，於昨日和馬來西亞消費者聯合會在本港簽署合作協議書，建立兩地跨境訊息及投訴個案互通機制，未來本港市民若在大馬與當地商戶發生糾紛，可在返港後向香港消委會投訴。

消委會透露，在投訴人同意後，本港消委會可將投訴資料和相關文件送達大馬消費者聯合會，對方聯絡有關商戶調解，並隨後將結果傳回本港，以及通知投訴人。同理，大馬居民亦可向大馬消費者聯合會投訴本港商戶。消委會認為，互通機制將有助解決兩地消費者過往礙於言語不通、地域限制或司法管轄區不同等原因，而未能處理的消費糾紛。

消委會表示，跨境消費的內容包括特色美食手信，乃至機票酒店等，涉及金額可觀，惟各類消費均有發生爭議的風險，一旦遇上消費糾紛而申索無門，將令消費者蒙受損失。消委會透露，2022至今年5月間，香港消委會共接獲15宗港人在馬來西亞旅遊相關的投訴個案，當中6宗與服務質素相關；而馬來西亞旅客在港旅遊的相關投訴個案有47宗，當中三成，即15宗個案與營商手法相關，其次則是關於延誤或沒有提供商品和服務，共8宗。

大馬消費者聯合會執行長薩拉瓦南淡比拉惹亦表示。除了旅遊消費，近年關於電子商貿、網上購物的消費糾紛亦甚為常見，期望藉簽訂是次合作協議書提升跨境消費糾紛處理能力。

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