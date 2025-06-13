李家超：審視建立「高層政府官員責任制」　回應結業潮指公眾或未掌握增長實况 (11:39)

李家超於專訪中表示，公務員聘任制度雖與政治任命的司局長不同，但部門領導要發揮領導責任，若有領導角色、在高層發揮領導責任的人士，管理工作做到位，就不會發生重複或嚴重問題。他續指政府每年會審核公務員表現，首先要看涉事公務員是否願意承擔責任，懲罰方法則包括凍薪等，也會有紀律懲處制度。

基本法委員會前副主任梁愛詩近日指部分政治素人水平參差。李家超認為，過去三年立法會效率提高，通過法案較上屆同期增五成，強調提意見要真正「創造價值」，而非為自身政治光環。對於有議員私下反映「左右做人難」，批評政府不可太尖銳，亦會收到提示須減少評論，李家超則表示政府接受任何意見。

近日不少商店食肆結業，李家超表示，本港今年經濟增長預測介乎2%到3%，整體屬擴張及正面發展，他稱理解市民感受，認為市民或許未必接收到所有信息，可能只看到「自己望向的窗口」，未能掌握全面情况，又指有內地、德國和日韓餐飲零售品牌落戶本港，本地及外地來港註冊登記公司數量創高峰，強調香港充滿機遇。

本屆政府力推旅遊和盛事經濟，被問及如何爭取更多高端客，李家超表示，自己曾參加過豪華團，亦做過背包客，認為只是過程上有轉變，而非無消費能力。他又形容香港需增加景點擴容擴量，分散不同人流，18區有很多景點「禾稈冚珍珠」。