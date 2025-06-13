明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超：審視建立「高層政府官員責任制」　回應結業潮指公眾或未掌握增長實况 (11:39)

特首李家超接受《星島日報》訪問，談及政府正審視建立「高層政府官員責任制」，他同時形容今屆立法會表現高效。對於商舖結業潮，李家超認為官民之間對經濟前景觀察有落差，呼籲市民要有信心。

李家超於專訪中表示，公務員聘任制度雖與政治任命的司局長不同，但部門領導要發揮領導責任，若有領導角色、在高層發揮領導責任的人士，管理工作做到位，就不會發生重複或嚴重問題。他續指政府每年會審核公務員表現，首先要看涉事公務員是否願意承擔責任，懲罰方法則包括凍薪等，也會有紀律懲處制度。

基本法委員會前副主任梁愛詩近日指部分政治素人水平參差。李家超認為，過去三年立法會效率提高，通過法案較上屆同期增五成，強調提意見要真正「創造價值」，而非為自身政治光環。對於有議員私下反映「左右做人難」，批評政府不可太尖銳，亦會收到提示須減少評論，李家超則表示政府接受任何意見。

近日不少商店食肆結業，李家超表示，本港今年經濟增長預測介乎2%到3%，整體屬擴張及正面發展，他稱理解市民感受，認為市民或許未必接收到所有信息，可能只看到「自己望向的窗口」，未能掌握全面情况，又指有內地、德國和日韓餐飲零售品牌落戶本港，本地及外地來港註冊登記公司數量創高峰，強調香港充滿機遇。

本屆政府力推旅遊和盛事經濟，被問及如何爭取更多高端客，李家超表示，自己曾參加過豪華團，亦做過背包客，認為只是過程上有轉變，而非無消費能力。他又形容香港需增加景點擴容擴量，分散不同人流，18區有很多景點「禾稈冚珍珠」。

 

相關字詞﹕李家超 編輯推介

上 / 下一篇新聞