何柱國病逝｜陶傑讚「最敢言的人」在高壓下批評政府　梁振英憶被對方高調反對仍份屬好友 (20:00)

陶傑亦透露，每次何柱國在他的節目受訪，均是何主動致電稱「有嘢要講」，才邀他在節目表達意見，提及何曾稱「香港咁樣落去唔可以，香港唔係咁樣管治」。陶傑又評價何柱國「尤其難得的是在現時政治高壓下，成為最敢言的人，批評特首及特區政府」，舉例最深刻是何曾批評「林鄭月娥不適合做特首」、「財政司長（陳茂波）不識經濟」。陶傑又指，何柱國性格「不怕得罪人」，而他多年來都有向北京表達香港情况，包括認為香港要維持「一國兩制」。

對於何柱國逝世，陶傑表示「當然不是太開心」，說他與何對很多事看法相近，包括對美食的評價，又形容何「性格脾氣如中學男生，如果佢同你老友，你就會覺得他是一個好豪爽、很有性格的人」。

全國政協副主席梁振英今日（12日）在社交媒體出帖文，指對何柱國去世感突然，因大家兩三星期前，兩家人才共晉晚餐，「沒有任何異常，我還以為他病癒了」。梁振英形容，何柱國為人豁達，指何從不口是心非。「我2011和2012年競選行政長官期間，Charles（何柱國） 公開高調反對我，但我們兩人沒有嫌隙」。梁又指自己任行政長官那五年，何柱國是禮賓府的常客，又形容何柱國的說話「不是每個人都聽得進去」,但認為有見地的話「還是要聽。唯唯諾諾、言不由衷的假話、套話、虛話，對任何人任何事都沒有好處。」