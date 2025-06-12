明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何柱國病逝｜陶傑讚「最敢言的人」在高壓下批評政府　梁振英憶被對方高調反對仍份屬好友 (20:00)

據了解，前全國政協常委、商人何柱國病逝，終年75歲。何柱國生前不時接受商台節目《光明頂》主持陶傑訪問。陶傑今（12日）接受本報訪問表示，與何相識10年，形容何柱國是「心直口快的人，私下亦是很有人情味」，並非如一般人從表面認為他「講嘢好串」，實質上何是一個「頗有同理心的人」。

陶傑亦透露，每次何柱國在他的節目受訪，均是何主動致電稱「有嘢要講」，才邀他在節目表達意見，提及何曾稱「香港咁樣落去唔可以，香港唔係咁樣管治」。陶傑又評價何柱國「尤其難得的是在現時政治高壓下，成為最敢言的人，批評特首及特區政府」，舉例最深刻是何曾批評「林鄭月娥不適合做特首」、「財政司長（陳茂波）不識經濟」。陶傑又指，何柱國性格「不怕得罪人」，而他多年來都有向北京表達香港情况，包括認為香港要維持「一國兩制」。

對於何柱國逝世，陶傑表示「當然不是太開心」，說他與何對很多事看法相近，包括對美食的評價，又形容何「性格脾氣如中學男生，如果佢同你老友，你就會覺得他是一個好豪爽、很有性格的人」。

全國政協副主席梁振英今日（12日）在社交媒體出帖文，指對何柱國去世感突然，因大家兩三星期前，兩家人才共晉晚餐，「沒有任何異常，我還以為他病癒了」。梁振英形容，何柱國為人豁達，指何從不口是心非。「我2011和2012年競選行政長官期間，Charles（何柱國） 公開高調反對我，但我們兩人沒有嫌隙」。梁又指自己任行政長官那五年，何柱國是禮賓府的常客，又形容何柱國的說話「不是每個人都聽得進去」,但認為有見地的話「還是要聽。唯唯諾諾、言不由衷的假話、套話、虛話，對任何人任何事都沒有好處。」

相關字詞﹕何柱國 何柱國去世 陶傑 肺癌 編輯推介

上 / 下一篇新聞