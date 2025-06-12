孫玉菡重申輸入外勞前提須確保本地就業優先　設立投訴專線、加強巡查確保僱主守規 (17:05)

勞福局局長孫玉菡表示，輸入勞工對本港人手不足情况有幫助、亦有必要性，不過當局在推出各項措施，包括優化時補充勞工計劃均有確保本地工人優先就業的前設。他續指，留意到近來大眾關心飲食業輸入外勞的情况，也留意到坊間有僱主聘用外勞後解僱本地員工的說法。他強調上述做法違反計劃規則、計劃並不容許，當局知悉會嚴肅跟進。

他說，當局已設立投訴專線（21506363）供工會或僱員作實名舉報，如證實情况屬實，僱主有違規，當局可以施行行政制裁，包括取消已批出的外勞名額、取消僱主申請資格一段時間等。他透露，雖然專線設立不久，但當局已收到一些個案，將會繼續跟進。

他續說，當局也會加大力度抽查，特別是飲食業，以確保僱主有跟從計劃下外勞與本地員工比例為1:2的要求，如巡查期間發現違規，同樣會考慮施行行政制裁。

至於景樂集團近日結業，孫指勞工處已收到約100名該集團員工到勞工處登記求助，涉款約900萬元，當中涉及欠薪、遣散費等，當局會積極協助受影響員工，並用好破欠基金應對目前狀況。