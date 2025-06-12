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海關搜三間美容院檢冒牌美容瘦身儀器拘四人 (16:42)

海關昨日（11日）在全港多區採取行動，打擊美容院利用冒牌儀器提供美容及瘦身療程，共檢獲3部約值18萬元冒牌儀器，並拘捕4名女子。

海關早前接獲消費者舉報，指有美容院使用冒牌儀器提供美容及瘦身療程，經深入調查及商標持有人協助，昨日關員喬裝顧客突擊搜查位於荔枝角、旺角及尖沙嘴3間美容院，共檢獲3部冒牌美容瘦身儀器，估計市值約18萬元，並拘捕4名女子，年齡介乎27至56歲，包括2名負責人及2名職員，涉嫌觸犯商品說明條例，各人現正獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊表示，涉案3間美容院屬個體經營，規模比較小，並無關連，顧客主要是區內的居民，他們利用社交平台作宣傳，個別店舖相當警覺，在社交平台或顧客查詢時，只會透露美容院所在區域，直至顧客附訂金確認服務之後，才會透露確實地址。

吳指，檢獲的冒牌美容儀器屬同一商標，從外觀、功能及價錢，與正牌貨有若干差異。正牌儀器的機背扶手有輕微彎曲，而冒牌則呈直角狀，正牌儀器機身印有註冊商標，印刷比較清晰自然，冒牌相對較粗糙，個別更缺少商標，相信不法分子因成本及技術等，處理比較粗疏，而與檢獲冒牌儀器相同型號的正貨售價每台由60萬至100萬，而冒牌儀器價錢只需十分之一，約6萬元一部。至於涉案美容院療程收費由400元至600元，較坊間同類型療程便宜約3成。由於療程涉及利用射頻及超聲波，直達消費者的皮膚深層進行療程，若遇上沒有安全認證的冒牌儀器，有機會導至皮膚紅腫或過敏徵狀。海關於接獲舉報後立即採取行動，相信受影響顧客不會太多。

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