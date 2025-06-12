新一期綠置居宏緻苑2576個單位六折發售　連續申請者會獲分派多一個抽籤號碼 (16:22)

黃碧如說，新一期綠置居單位平均售價為247萬，若以申請按揭九成半、供30年、利率3.5%計，每月供款約10,500元，相信此價格會受大眾歡迎。她又提到，房委會以往不容許申請者在綠置居開售前24個月至簽署單位買賣合約期間，擁有住宅物業或已簽署持續有效的買賣合約，房委會將理順有關安排，若申請者的買賣合約在此期間已取消或無效，亦會被視為符合資格，有關安排同樣適用於表列的家庭成員。黃碧如又說，受房委會已宣布清拆計劃影響的租戶，如單位清空日期在綠置居單位開始推售後，想申請購買資助出售房屋代替入住公屋，可以優先揀樓。房委會亦將配出1050個配額予家有長者及家有初生計劃。

黃碧如又指，九龍灣宏照道宏緻苑應今年約11月建成，關鍵日期應是2026年約5月，預計明年可入伙。至於重售去年推出的單位數目，目前未有數字，她說在申請者揀樓前的三個月，「應該可以確定到」。

被問到是次單位最大面積減少及折扣較以往少，會否影響銷情，黃稱宏緻苑在面積「封底」建議前開展、規劃和建造的。至於折扣上，她承認「數目字是少了，但是我們要看實際上計出來的那條數」，因評定市值時，會參照項目附近的私人樓宇單位的市價，以及考慮項目地點、設施及座向等因素調整，加上現時樓價較上年回落，認為有40%的折減，「其實都好多」，以市區呎價計算，售價是6741元平方呎，稱價錢相當合理。

另外，房委會估算2025/26年度將編配29700個公屋單位，當中8800個屬新建單位、20900屬回收單位，編配予公屋申請者的單位佔78.6%。房委會將撥出約100個配額供受清拆計劃影響並想盡早搬離的住戶。