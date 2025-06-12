新一期綠置居宏緻苑2576個單位六折發售　連續申請者會獲分派多一個抽籤號碼 (16:22)

房委會將於今年第三季推售新一期綠置居，包括九龍灣宏緻苑2576個單位，定價為市價六折，售價為115萬至349萬。單位面積由193平方呎至466平方呎，當中377至395平方呎、450至466平方呎的大單位分別佔34%及28%。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如說，今次會向曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，分派多一個抽籤號碼，是首次推行相關安排。
黃碧如說，新一期綠置居單位平均售價為247萬，若以申請按揭九成半、供30年、利率3.5%計，每月供款約10,500元，相信此價格會受大眾歡迎。她又提到，房委會以往不容許申請者在綠置居開售前24個月至簽署單位買賣合約期間，擁有住宅物業或已簽署持續有效的買賣合約，房委會將理順有關安排，若申請者的買賣合約在此期間已取消或無效，亦會被視為符合資格，有關安排同樣適用於表列的家庭成員。黃碧如又說，受房委會已宣布清拆計劃影響的租戶，如單位清空日期在綠置居單位開始推售後，想申請購買資助出售房屋代替入住公屋，可以優先揀樓。房委會亦將配出1050個配額予家有長者及家有初生計劃。
黃碧如又指，九龍灣宏照道宏緻苑應今年約11月建成，關鍵日期應是2026年約5月，預計明年可入伙。至於重售去年推出的單位數目，目前未有數字，她說在申請者揀樓前的三個月，「應該可以確定到」。
被問到是次單位最大面積減少及折扣較以往少，會否影響銷情，黃稱宏緻苑在面積「封底」建議前開展、規劃和建造的。至於折扣上，她承認「數目字是少了，但是我們要看實際上計出來的那條數」，因評定市值時，會參照項目附近的私人樓宇單位的市價，以及考慮項目地點、設施及座向等因素調整，加上現時樓價較上年回落，認為有40%的折減，「其實都好多」，以市區呎價計算，售價是6741元平方呎，稱價錢相當合理。
另外，房委會估算2025/26年度將編配29700個公屋單位，當中8800個屬新建單位、20900屬回收單位，編配予公屋申請者的單位佔78.6%。房委會將撥出約100個配額供受清拆計劃影響並想盡早搬離的住戶。