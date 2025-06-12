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調查指長者服務工作者未能辨別部分虐老情况　對性暴力意識低 (15:29)

本港未來人口持續高齡化，預防虐老議題備受關注。耆康會及理大一項問卷調查發現，從事長者服務的前線工作者，對疏忽照顧、性暴力及精神虐待等相關預防虐老知識較薄弱。全卷十題問題中，約11% （55人）的受訪前線工作者全部答對；四分之一受訪者（129人）答錯一半或以上。理大應用社會科學系教授甄秋慧直言情况不理想及感失望，稱一般人「撞都撞到七、八條」，反映培訓尤其重要。她分析，社署舉報個案中，多屬身體虐待及財產侵吞等屬刑事案件，至於前線對性暴力意識低，或因大部分人認為長者沒有性生活；精神虐待則沒表面傷痕或較難察覺，但認為有機會演變為身體暴力，「今日鬧你無反應，聽日可能就推你」，重申及早識別與介入尤重要。

香港耆康老人福利會及理工大學應用社會科學系今年4月至5月進行「長者服務前線工作者對預防虐老知識調查」，以網上問卷形式訪問520位在香港從事長者服務的前線工作者，如照顧員、社工、護士及福利工作員等；當中近半在長者中心工作，另有約四成提供長者家居支援服務。網上問卷共設10題問題，涵蓋身體虐待、財產侵吞、精神虐待、疏忽照顧及性暴力範疇，探討他們對虐老問題的認識和警覺，以及有關的支援需要。

問卷結果顯示，前線工作者對疏忽照顧、性暴力及精神虐待等相關知識較薄弱，其中問及長者抱怨陰道或直腸出血，約45%從事長者服務的前線工作者答對屬性暴力。另問及，長者在聯繫其子女時感到壓力大的情况，約逾半（52%）受訪者答對屬精神虐待。

大部分受訪的前線工作者能辨別涉身體虐待及財產侵吞的問題。其中問及看到可見的瘀傷、抓傷、傷口、燒傷和其他表明長者受到限制或監禁的身體跡象，約9成受訪者能判別屬身體虐待。另有87%受訪者能識別出，儘管長者選擇自行管理，並且無任何智力或認知問題，長者的財物仍由照顧者管理，屬財產侵吞。

就虐老設強制舉報機制？　湯秉忠：有保留

2024年香港呈報虐老個案有283宗，香港耆康老人福利會副主席湯秉忠直言僅屬冰山一角，當中約六至七成已報警，意味屬重案，稱虐老屬不容忽視的社會問題，需提升公眾和前線工作人員對虐待的認識，以及加強預防和介入的專業。

被問到應否就虐待長者，設強制舉報機制，甄秋慧指，長者具自主性，舉例有受虐長者會重視家庭關係高於自身安全，不欲見施虐的家人坐監，認為目前可就提升其意識及保護能力作介入。湯秉忠對強制舉報有保留，變相需定義施暴者及被虐者，但認為重點在於識別危機及介入。

此外，耆康會近期推出「愛自己•您有 Say」預防虐老推廣計劃，包括專業培訓工作坊、講座和社區活動，透過系統性訓練，提升前線工作者識別能力；協助長者辨識虐老徵兆及學習自我保護技巧，並向公眾宣揚預防虐老信息。耆康會亦設社區展覽及嘉年華會，向公眾宣揚預防虐老信息。

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