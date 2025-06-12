七旬漢涉扼斃患精神病女兒　被捕後稱壓力大　控方稱死者曾阻被告如廁 (15:09)

被告陳桂生（70歲，保安員）否認於2022年3月7日謀殺女子陳杏詩。綜合控方開案陳辭和控辯雙方承認事實，被告與任職夜更保安的前妻，跟近年患上自閉症、強迫症、躁鬱症和亞氏保加症及失業的32歲死者，同住於面積約400呎旺角海富苑單位。

控方指稱，三人會因家務、死者失業，以及死者不允許被告用廁所和騷擾他睡覺等瑣碎事爭執，當中涉及肢體行為，並6度引來警方協助。與此同時，控方引述死者母親指，死者和被告的關係比她們好，她亦不記得案發前兩日，死者和被告曾有爭執。

就案發經過，控方表示，2022年3月6日晚上約9時，被告吃晚飯和散步後上床睡覺，當晚兩人並無爭執。至晨1時，被告起床上廁所，但死者站在洗手間門外稱：「我不許你小便。」被告起初稱會到廚房用水桶小便，之後死者允許被告上廁所。

被告如廁返房後，死者走入被告房間質疑他沒沖廁，並持續大聲責罵被告，又以雨傘擊打其頭部8至10次，當時被告沒有自衛，亦無責罵死者，僅說「不要打我，讓我睡覺，別打擾我」。死者持續責罵被告近兩小時後，終上床睡覺。

至清晨約4時，被告決定殺害死者，繼而走入死者房間用雙手捏著她的喉嚨，當時死者表示「我不敢了」及曾反抗，但被告繼續用手扼著死者喉嚨，整個過程持續約10分鐘，最終死者失去呼吸。

其後，被告向前妻發信息稱「我殺死亞詩」，另向警方報案稱「我殺死咗個女」。被告同日被捕，在警誡下稱：「我勒死了女兒，只因我和她一起時壓力太大了。」