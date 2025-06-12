南丫海難死因庭｜財利船廠質疑港燈證人說法不可信要求呈額外供辭　官批准但批對各方不公 (15:10)

研訊續傳召港燈一方的證人。港燈時任大偈（輪機長）方帶勝表示，早在「南丫四號」建船後，已留意到兩艙之間不設水密門，他以為通道用途是方便出入，不知是否牽涉安全問題，「諗住船結構係咁，我無呢啲知識」。針對海事處驗船程序，方稱數次參與驗船，驗船督察一般會入機房檢查電器，無印象曾踏足舵機房及油箱房。

港燈船長梁鏡輝則稱，他從1999年署任船長職位，至2005年晉升船長，曾駕駛「南丫四號」。梁稱早期發現該船不設水密門，以為是設計問題；由於海事處已檢驗發牌，他無考慮船艙應否密封，亦沒質疑船隻安全有問題。他提及，港燈主管和同事應知道兩艙之間設通道，「但你話係唔係合法，我真係答你唔到」。

庭上另透露，財利船廠去信裁判官，指港燈海事經理鄧雲安本周一供述與不知名財利職員的對話，但鄧沒有在2013年調查委員會和警方口供交代此事。財利投訴鄧的證供不可信，申請向死因庭呈交鄧的調查委員會供辭，但不要求重召鄧作供。

裁判官周慧珠稱為公平起見，批准財利呈交額外供辭，但指研訊各方積極參與研訊，財利的法律團隊無當庭盤問鄧，卻在事後「遙距」提出具追溯力的書面申請，顯然程序不當。周官表示，期望各方以最高標準行事，今次批准申請不應視為慣例。翻查資料，財利的法律代表包括資深大律師張天任。