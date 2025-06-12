《港區國安法》實施5周年專題展覽今起開放 (13:43)

保安局長鄧炳強致辭時說，截至今年6月1日，共326人涉及危害國安的案件被捕，其中165人已被定罪；警務處國安處熱線共接獲逾92萬條舉報信息。鄧炳強又表示，過去一段長時間，香港在國家安全方面「不設防」，有境外勢力不斷煽風點火，甚至提供資源，破壞社會安寧，必須要緊記之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。

他認為，敵對勢力仍然死心不息，不斷尋找機會危害國家和特區的安全，要時刻警惕相關風險，包括通過抹黑和「制裁」妄圖危害國家安全、潛逃海外的反中亂港分子繼續從事危害國安的活動等。鄧炳強又說，他國家安全得來不易，特區政府會繼續用好法律，緊守維護國家安全的重責，亦需要全體市民支持。

林定國：不能忘記歷史慘痛教訓 社會要肩負維護國安責任

律政司長林定國致辭時說，敵對國家和勢力正企圖不斷打壓國家的發展，形容香港在「一國兩制」下是國家內最自由開放的地方，「自然成為攻擊的目標」，提到有國家企圖通過非法制裁手段和威脅干擾國安案件的正當司法程序、對香港實施非法關稅，就是最鮮明的例子，故不能對問題視而不見、聽而不聞。

他亦重申不能忘記歷史，稱2019年的「修例風波」令國家安全受到嚴重威脅，社會感受到切膚之痛，稱要謹記慘痛的教訓，時刻提醒自己絕對不可以讓歷史重演。林定國又認為，國家安全與個人福祉息息相關，自然地社會亦應肩負相應維護國家安全的責任，亦要按照法治原則維護國家安全。