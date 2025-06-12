沈靖韜憶爭冠路　每輪彈不同曲風難度大　曾為身心休息全日不彈琴 (13:30)

沈靖韜在多輪比賽中合共彈奏約4.5小時的樂曲，他稱這是比賽期間最大的困難，解釋每輪賽事相隔的時間不多，而自己每輪的選曲曲風都甚不同，旨在讓觀眾與評審看見自己不同的一面，但就有如「從一個世界去到另一個世界」，要完全地專注演奏相當困難。他亦分享自己最深刻的選曲，是第二輪的貝多芬的《降B大調第29鋼琴奏鳴曲第106號》，認為樂曲的理念和技巧很深奧，練習此曲時對理解不同樂曲亦有幫助。沈亦透露，在完成第二輪比賽後，自己曾有一天時間沒有接觸鋼琴，以讓自己的體力和精神得到休息。

贏得比賽，沈靖韜稱最想多謝家人對自己的支持和愛。他分享完成最後一輪比賽後，收到其母親的信息，得知母親特意前來美國給自己驚喜，並在頒獎禮當日早上到達，非常開心母親可以與自己一同經歷這個重要時刻。

感謝鋼琴家黃懿倫栽培 形容香港藝術環境良好

沈靖韜自幼便學習鋼琴，他透露童年時認為彈奏鋼琴就像玩玩具，直至21歲起才慢慢深入研究音樂。回顧多年的音樂路，沈靖韜認為在香港的鋼琴培育對自己非常重要。他說自己在7至14歲時師承著名鋼琴家黃懿倫，認為黃是全世界數一數二的音樂老師，沒有其栽培難有今天的成就，自己現時仍然受其音樂思維和結構所影響。沈靖韜續指，香港的藝術環境很良好，自己小時候經常到不同音樂會及大師班，接觸世界級的音樂與藝術家，對其音樂發展甚為重要，亦認為現時香港的藝術文化愈來愈好。

被問到若一直留在香港會否仍有今天的成就，他表示作為音樂家需要有豐富的想法，到不同地方經歷當地文化有助提升自己，很難說留港發展或到外地會否有不同成就。沈靖韜又指，自己在疫情時無法出國，很多的演奏會都被取消，經濟收入減少的同時，亦令他失去自我，「作為藝術家，在台上表演時的自己才是真正的自己，當時令我冇咗啲希望」。因此，他在2023年到美國修讀了文憑，用了兩年的時間，才重新慢慢培養對比賽的信心。

展望將來，沈靖韜將到世界各地進行演奏，首站便回到香港表演。他表示，近年較少在香港或亞洲進行演奏，非常開心有機會回港演奏。他亦寄語正在學習樂器的市民要熱愛音樂，如果家長迫使小朋友學習，使他們討厭音樂，反而是本末倒置，認為學習音樂的重點是讓生活更飽滿。