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涉超市偷竊薯片和生果　《公開試當真》男主角滕毅康改認罪保釋候判 (13:22)

YouTube頻道「試當真」紀錄片《公開試當真》男主角滕毅康今年初涉嫌在太古康怡廣場偷竊薯片和生果，他早前擬否認一項盜竊罪。案件今（12日）在東區裁判法院預審時，滕改為認罪，案情顯示他當日將5件貨品帶離，但只為總值9.2元的另外一包薯片和一支水付款。裁判官將案押後至6月26日判刑，其間為滕索取感化和社會服務令報告；滕對裁判官的指示表示「清楚」。

控罪指被告滕毅康（19歲）於2025年1月5日，在港島鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果、兩包薯片，上述物品為瑪雷有限公司的財產。案件上月再訊時，滕透過法律代表向法庭表示擬不認罪，辯方今指滕改為認罪，裁判官遂將原先定在7月24日的審期擱置。

案情指，超市職員當日下午4時30分目睹滕毅康將5件貨品拿至自助付款機，但只掃描其中兩件，即一支水及一包薯片，總值9.2元。被告將已付款貨品連同一包生果和兩包薯片放入環保袋中，隨後離開。職員緊隨並在超市外截停滕，於袋中起回被盜貨品。

控方透露滕去年8月有一項定罪紀錄，性質相同。辯方表示滕現於香港大學專業進修學院就讀一年級，並向法庭呈交滕及他父親撰寫的求情信，無在法庭讀出：滕父今亦有到庭。辯方保留求情。裁判官表示雖然被盜貨品價值不高，且滕年紀輕、坦白認罪，但今次已是他第二次犯案，時間上與上次事件接近，認為判罰款不適合，決定先索取報告再作判刑，其間准他繼續以500元保釋。滕對此表示「清楚」。

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