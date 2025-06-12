明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德主場展紅龍Tifo　足總冀球迷有新體驗　將增球衣供應 (12:17)

中國香港足球代表隊前晚首度於啟德主場館作賽，位於北看台的港足球迷區賽前展現寫上「港隊勁揪」的紅龍巨畫（Tifo）。該Tifo由中國香港足球總會設計及承擔開支，並在球迷組織臨場協調下順利展示。足總總幹事張炎有說，足總與球迷團隊緊密聯繫，期望港隊在啟德主場館首場賽事可為球迷帶來新的體驗；負責Tifo的市場部經理何小姐形容是送給球迷及球員的「入伙禮物」，透露上周四港隊與尼泊爾賽事後才「拍板」製作。

何小姐於商台《在晴朗的一天出發》節目中表示，賽前曾與球迷組織溝通，最終周四賽事後決定製作，周五向供應商下訂，至賽事當日下午1時多才取得成品。該Tifo大小為44米乘26米，何小姐稱足總本身想綵排，但由於涉及的人數太多、時間緊迫，最終不少球迷在賽前半小時才接收到關信息，「好多謝在場咁多位球迷，每個人用自己力量去頂住tifo，係冇rehearsal、乜都冇嘅情况咁快幫我哋做到（展示Tifo）」。

Tifo展示一條紅色巨龍，印上「港隊勁揪」，何小姐稱龍的圖案靈感來自《龍珠》神龍，因負責設計的市場部同事枱面有一隻神龍模型，故一直蘊釀要創造一個「紅色版本」的龍圖案，設計時亦要特意讓龍圖案有氣勢。至於Tifo後續如何處理，何小姐透露曾考慮過剪碎Tifo分給有份參與展示的球迷留念，感謝他們「捨己為人」，不過要再與球迷組織商討。被問到Tifo的成本，她無透露具體價錢，稱供應商有給予足總「優惠價」，製作費在預算之內，價錢亦低於10萬元。

對於不少球迷未能購入港足主場球衣，足總總幹事張炎有表示，球衣需要多個月前預訂，供應商亦知道球迷需求大，之後會有更大批、更多款式球衣供應，除主場球衣亦有作客球衣及小童款，希望之後不會有球迷未能購入球衣情况。他又說，足總期望將新的足球文化帶入香港足球界，不只做到精英化及專業化，亦要產業化，而球迷參與十分重要，足總正朝此方向推展。

相關字詞﹕港足 足總 足球 編輯推介

上 / 下一篇新聞