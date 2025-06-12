啟德主場展紅龍Tifo　足總冀球迷有新體驗　將增球衣供應 (12:17)

何小姐於商台《在晴朗的一天出發》節目中表示，賽前曾與球迷組織溝通，最終周四賽事後決定製作，周五向供應商下訂，至賽事當日下午1時多才取得成品。該Tifo大小為44米乘26米，何小姐稱足總本身想綵排，但由於涉及的人數太多、時間緊迫，最終不少球迷在賽前半小時才接收到關信息，「好多謝在場咁多位球迷，每個人用自己力量去頂住tifo，係冇rehearsal、乜都冇嘅情况咁快幫我哋做到（展示Tifo）」。

Tifo展示一條紅色巨龍，印上「港隊勁揪」，何小姐稱龍的圖案靈感來自《龍珠》神龍，因負責設計的市場部同事枱面有一隻神龍模型，故一直蘊釀要創造一個「紅色版本」的龍圖案，設計時亦要特意讓龍圖案有氣勢。至於Tifo後續如何處理，何小姐透露曾考慮過剪碎Tifo分給有份參與展示的球迷留念，感謝他們「捨己為人」，不過要再與球迷組織商討。被問到Tifo的成本，她無透露具體價錢，稱供應商有給予足總「優惠價」，製作費在預算之內，價錢亦低於10萬元。

對於不少球迷未能購入港足主場球衣，足總總幹事張炎有表示，球衣需要多個月前預訂，供應商亦知道球迷需求大，之後會有更大批、更多款式球衣供應，除主場球衣亦有作客球衣及小童款，希望之後不會有球迷未能購入球衣情况。他又說，足總期望將新的足球文化帶入香港足球界，不只做到精英化及專業化，亦要產業化，而球迷參與十分重要，足總正朝此方向推展。