女童遭母親的兩任男友性侵　母涉隱瞞　３人共13罪成候判 (22:07)

被告為全志明（53歲）、李錦輝（71歲）及N.D.（49歲）。全志明被控4項與年齡在13歲以下的女童非法性交罪；李被控8項非禮罪；N. D.被控一項妨礙司法公正罪。事主女童X生於2009年，而N.D.是X的母親，全及李為N.D.的男友。全及李的控罪於2019年及2017年發生；N.D.的控罪發生於2023年，包括叫補習老師和X的胞妹Y不要向警方舉報。除李的一項非禮罪遭7名陪審員以5比2裁定罪成外，3名被告逾下的12項控罪均被一致裁定罪成。

控方其後讀出被告背景口供，指已退休的李育有2名女兒，但他已與妻子分居。全志明在內地接受大學教育，從事電腦維修工作，他已離婚，與前妻育有一子一女。

控方又指，廣西出生的N.D.有中三學歷，她與X及Y的生父結婚後成為家庭主婦，但在2018年離婚，兩女童的生父已離世；N.D.於2021年因虐兒案被判感化令。全早前在本案開審前承認6項非禮罪，而N.D.於承認7項虐兒罪，事主為本案的X及Y。

