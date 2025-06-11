學聯代表澄清並無解散 斥有人假冒學聯之名發布訊息 (20:56)

賴卓賢在聲明中指，學聯是由香港大專院校的學生會組成，學聯「沒有接獲任何一間成員學生會作出解散要求。本會在此嚴正澄清並無解散一事，本會代表會主席等學生代表仍是有效在警務處社團註冊處登記的負責人和社團幹事。」

聲明指，在今年3月28日，學聯由代表會主席賴卓賢等學生代表入稟高等法院，控告侯叔其和馬逢國等人控制的「學聯及學生活動基金有限公司」，要求基金公司交還被其佔據的學聯兩會所物業，指有關司法程序仍在進行中。

聲明另指，「近年亦曾多次出現假冒本會名義的情況」，指控曾有人企圖以不法取代現任幹事、偽造會章及文件等手段「盜竊學聯資產」，指該會已就事件報警。

聲明指該會仍有法律訴訟在進行當中，無意與不明身份的有關人等隔空辯論，指如他們認為自己是「香港專上學生聯會」，應該表明身份，並清楚交代其理據。

今日（11日）較早前，有人以學聯名義發新聞稿，稱召開「緊急會員大會」後，今（11日）宣布即日起解散，並決定向香港警務處牌照課申請撤銷「香港專上學生聯會」之社團註冊。學聯名下存放於所有銀行之所有款項，將無條件捐贈予香港公益金。

新聞稿指學聯召開「緊急會員大會」，稱嶺大4名學生會成員涉「盜竊」及「串謀盜竊」罪被捕，又指兩人曾於2023年9月11日未經「香港專上學生聯會」批准，以學聯代表身分，向香港警務處牌照課申請更改成為學聯負責人。