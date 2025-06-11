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飛機乘客離境稅擬擴豁免範圍 (19:38)

立法會早前通過政府增加飛機乘客離境稅，由每人120元增至200元。政府刊憲擴大豁免繳稅範圍，豁免對象包括乘搭飛機抵達機場並於48小時內經飛機離境者，以及以飛機以外方式經出入境檢查抵港，並於48小時內經飛機離境者。

政府亦指，會同時加入豁除條文，防止個別人士為符合豁免離境稅資格，而刻意在短時間內往返香港和內地或澳門。兩項新增豁免將於今年10月1日與離境稅新稅率一併生效。當局按2024年航空客運統計數字計算，兩項豁免每年可惠及約83萬名航空轉機乘客和約250萬名多式聯運轉機乘客，料政府每年收入可能減少約6.7億元。相關修訂令將於下周三（18日）提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。

條例現時容許若干類別的乘客豁免繳付離境稅，包括12歲以下兒童、直接或轉機過境、在同一日內乘搭飛機抵港及離港、乘車經港珠澳大橋或乘船抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內的人士等。
政府將委託香港機場管理局一站式處理所有合資格乘客的退款申請。機管局將設立新電子申請平台，供乘客申請在機場收取現金退款或以其他方式，例如信用卡和電子支付平台退款。

機管局為旅客提供一站式退款安排

大灣區航空對政府調整飛機乘客離境稅表示理解，至於擴大飛機乘客離境稅的豁免範圍及放寬相關豁免時限，相信政府已考慮持份者的意見，盡量減少可能造成的影響。期望政府推出更多不同措施，以助推動本港的旅遊業及航空業發展。

機場管理局歡迎政府刊憲修例，以擴大獲豁免飛機乘客離境稅的乘客範圍，至涵蓋所有乘搭飛機及以其他方式抵港，並在48小時內於香港國際機場乘搭飛機離境的旅客。為配合擴大豁免範圍，機管局將積極與政府跟進執行細節，為旅客提供一站式的退款處理，包括設立新電子申請平台等。
香港快運歡迎擴大對過境旅客豁免飛機乘客離境稅，指新安排有助吸引更多大灣區及海外旅客經香港國際機場中轉。除點對點的旅客外，香港快運亦積極發展中轉聯乘旅客，包括通過代碼共享連接國泰航空，及發揮香港快運亞洲區域航線網絡的優勢，促進更多商務與旅遊交流，鞏固香港作為中國內地與世界聯繫的重要橋樑及國際航空樞紐。.

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