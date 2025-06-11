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北環線古洞站料今年第四季平頂　港鐵：2027年竣工目標不變 (18:21)

港鐵今（11日）宣布北環線項目下的東鐵線古洞站料今年第四季平頂。項目及工程拓展總監鄧輝豪說，古洞站已完成基建階段，正全速建造車站結構，將維持2027年竣工目標，又形容各項目進展良好。

鄧輝豪表示，古洞站將完成地面樓層板，再建造樓梯及出入口等，而大堂及月台層板已完成，正在月台層安裝軌旁設備及機電系統，並已開始安裝玻璃幕牆，配合稍後安裝月台幕門。他又說北環線主線正陸續展開前期工程。問到會否將古洞站2027年竣工的目標提前，他稱目標不變。

另外，東涌線延線料於2029年完工，東涌西段料今年內建畢東涌站往東涌西方向的隧道；東涌東站主體結構已見雛型，正進行頂層工程，另以工程車安裝軌旁設備。屯門南延線則正建造鐵路高架橋地基及橋墩，年底開始建造橋身結構。而屯馬線洪水橋站將展開探土工程。

問到近日港鐵事故與新項目分散人手是否有關，鄧輝豪說建造工程而言鮮有事故，亦與人手關係不大，建造業本身具挑戰，港鐵致力保障工地安全。

至於港鐵未來至少投資1650億元在新項目及維護鐵路，會否考慮公私營發展模式，他說港鐵公司財政穩健，現有「鐵路加物業」模式行之有效。他又說港鐵一直嚴控工程進度及開支，而運用科技可提升工程效率。

港鐵亦於工程辦公室及東涌設立「智慧工程管控中心」，其中智慧工地管理平台採用新技術，包括工地安裝高解像鏡頭，實時監察施工狀况；以及智能穿戴式裝置及定位系統，監察工地人員安全。另亦有雲端綜合數碼共用平台，展示車站的建築資訊模型（BIM），並設團隊溝通功能。

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