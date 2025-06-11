的士司機疑遭箍頸後癱瘓亡　警員供稱因事主掙扎而前臂「掂到」其頸部 (18:24)

警員林偉榮作供，稱事發的2012年11月11日，他約29歲及正隸屬於西九龍衝鋒第二隊。當晚他隨警長羅偉民、警員馬振康，乘搭衝鋒車抵達西隧的行政樓。林負責記錄事主與乘客的個人資料，及查問西隧職員，調查當事人的工作交由羅及馬處理。林形容，當下事主已情緒高漲，事主行為「講完一大輪，冷靜同你傾咗幾句，隔一陣又大吵大鬧」，且難以說出與乘客糾紛的經過。

林又指，當馬宣布拘捕後，事主不聽警告下離開，被制服及手銬反鎖。林先上警車收拾物品而騰出座位給事主，其時事主抗拒上警車，林急忙協助。林形客，當時他用右手環抱事主雙肩，左手控制事主上臂及發力「秤起」事主，惟「因為佢掙扎，令我右手前臂掂到佢頸」。林又指，事件發生在電光火石間，事主掙扎才令他無法完成動作。林發現時已即時鬆手，並檢查事主的下巴及頸項有否瘀傷及紅腫。林沒有發現事主有傷，事主亦表示無不妥。