港大研究發現特定基因蛋白有效「先激活後殺滅」愛滋病潛伏病毒 (18:01)

愛滋病（AIDS）是由HIV引起的疾病，其中HIV-1是最常見且變異性最高的類型。港大愛滋病研究所免疫學與臨牀醫學學院微生物學系免疫治療講座教授兼孫志新基金教授（臨牀醫學）陳志偉解釋，潛伏於免疫細胞中的HIV-1病毒無法被完全清除，一直是根治愛滋病的最大關鍵，導致許多感染者即使在接受抗逆轉錄病毒治療（ART）後仍然無法康復。

陳志偉表示，通過篩選280種表觀遺傳化合物，首次確定BRD9蛋白為在激活潛伏HIV-1病毒的關鍵角色，而BRD9不僅能調控病毒基因的表達，還能與HIV-1中的 Tat蛋白競爭，影響病毒的激活狀態。他說，此發現為「先激活後殺滅」（Shock & Kill）策略提供了新思路。團隊也發現，BRD9抑制劑與其他潛伏逆轉劑（LRA）藥物的聯合使用，能顯著提高潛伏病毒的激

活效果。

研究已發表於科學期刊《美國國家科學院院刊》。陳志偉表示，此研究不僅深化對HIV-1長期潛伏機制的科學認知和全新視角，也為開發更具針對性的潛伏逆轉策略奠定了基礎，顯示未來可望透過精準、針對性組合療法，有效激活並殺滅潛伏在免疫細胞中的病毒，從而提高治療的成功率，有望為全球數千萬名 HIV感染者帶來希望。