香港國際旅遊展約500個展商參加　料吸引7500人入場 (18:03)

展覽首兩天為專業日，及後兩天為公眾日。主辦單位匯眾展覽服務董事總經理湯錦成表示，今屆展覽有約500個、來自60個國家及地區的參展商參加，當中約70個展商是不同的國際目的地的旅遊局。他預計，展覽將吸引7500名買家及專業觀眾入場，包括酒店及旅行社等人士，當中約7成來自大灣區。他相信，不少參展商都會逗留本港一段時間，其間會帶動本地住宿及餐飲消費。

第2年參展的馬里亞納觀光局於展覽主打暑假塞班島自由行套票，負責人陳霆表示，塞班島為美國屬地，港人赴當地旅遊可享免簽證，遊客可於當地體驗跳傘及接觸魔鬼魚等活動，當地治安亦較部份東南亞國家好，惟港人對當地了解不深，期望透過展覽加深港人對當地的認識。陳提到，塞班島以中高端自由行客為主，當地有3個高爾夫球場，形容不少遊客都會「一邊打波，一邊享受風景」，過去每年平均有約1000名港人到當地旅行，而今年較去年多約5成。

疫後首年參展的永安旅遊於展覽主打多款長線郵輪產品，並提供展覽優惠。永安旅遊市場策劃助理經理洪泳森表示，以往參加其他旅遊展覽的反應不俗，故決定今年參展，期望於展覽首兩天的專業日，與各地旅遊局交流，亦冀及後兩天的公眾日人流暢旺，從而帶來生意。