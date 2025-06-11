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七旬婦墮投資騙案失逾200萬元　鄧炳強：今年首季網上投資騙案損失金額逾10億 (18:02)

警方透過「守網者」facebook專頁指，一名72歲本地女子成為騙案受害人，損失畢生積蓄兼負起近40萬元債務。警方指，事主收到WhatsApp信息，認識一名自稱投資專家的男子，被誘騙進入假網站投資股票，在3個月內轉賬近235萬元到騙徒指定的戶口。女子其後發現無法提取現金，方知被騙。最終她不但損失所有積蓄，更欠下近40萬元債務。據了解，女事主今年2月開始墮入騙案，共轉賬到17個騙徒指定的銀行戶口。

警方呼籲市民提防詐騙，小心「糖衣陷阱」，如有懷疑可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估。

另外，保安局長鄧炳強今日（11日）回應立法會議員提問，交代最新騙案數字。他指「股票投資」騙案涉及騙徒在網上社交平台、討論區或即時通訊軟件以「低風險、高回報」作招徠，誘騙受害人參與虛假的投資計劃。警方將此類騙案歸類為「網上投資騙案」，2024年共錄得3930宗，涉及騙款額約22.6億元；2025年首4個月共有1534宗，涉及金額約為10.2億元。

至於「點讚分紅」騙案，則涉及騙徒透過網上社交平台招攬受害人登記為「點讚員」，向受害人聲稱只要在繳付「保證金」後在指定社交平台上點擊「讚好」便可獲得酬勞，而繳付的保證金越多，每次「讚好」所得的酬勞便越多，實則是騙取保證金的手段。警方將此類騙案歸類為「網上求職騙案」，2024年共錄得3853宗，騙款約8億元；2025年首4個月有1515宗，涉及金額約3.4億元。

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