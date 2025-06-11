鄭泳舜倡發展主場經濟及應援經濟　促改善周邊產品銷售安排 (16:47)

鄭泳舜今（11日）於港台《千禧年代》表示，他昨晚亦有入場觀賽，認為氣氛良好，交通安排妥善，對於很多市民入場支持港隊及本地體育感到開心。他稱，香港近年舉辦不同盛事，不少聲音認為一定要邀請外國球星或歌星，但今次球賽印證本地賽事都可吸引大批球迷及支持運動的市民進場，亦讓非忠實球迷感受到球賽氣氛，相信可吸引他們日後再入場觀賽。

對於不少球迷期望購入港足主場球衣，但最終撲空，鄭泳舜坦言感失望，認為現時僅是起步點，未來會再遇到相關情况，周邊產品銷售要作改善，並鼓勵更多商業贊助機構加入，足總亦要思考如何讓更多球迷能購入球衣。

鄭泳舜認為，香港足球發展以往有很多跌跌碰碰，期望當局把握今次機會改革，或在商業方面花更多功夫，增加賽事娛樂元素，並思考如何吸引更多海外球隊來港作賽。他亦透露，大型體育活動事務委員會正積極爭取大型國際賽事來港舉行，其中一個國際電競比賽會在今年重返香港。