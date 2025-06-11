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IHH醫療集團透過港怡醫院在港成立人工智能實驗室 (16:11)

IHH醫療集團（北亞洲）今日宣布，透過港怡醫院在港成立人工智能實驗室。該人工智能實驗室將進駐香港的創科樞紐，為研究及創科人員提供協作生態圈，以開發及測試人工智能驅動的醫療方案。

港怡醫院為港大教學醫院，一直與港大在醫療創新方面合作，實驗室正與港大就多個項目展開合作討論，包括人工智能遙距心臟及肺部聽診技術、家用無線心電圖監測系統及人工智能驅動的心臟疾病風險預測系統。實驗室同時積極與其他學術機構包括科大、浸大和理大，以及醫療科技初創公司商討合作，當中涉及不同範疇的項目，例如人工智能驅動的智慧診所方案、創新診斷技術，以及遙距監測和遠程醫療方案。

實驗室將發揮橋樑作用，透過港怡醫院及其在香港的診所網絡作為現實的測試平台，推動研究成果轉化臨床應用，以促進臨牀試驗、提供高質素的醫療數據以支援人工智能方案的原型設計和驗證，並配備先進的運算基礎設施以加速人工智能模型訓練。

IHH 醫療（北亞洲）首席執行官、港怡醫院執行總裁曾慶亷強調，人工智能實驗室計劃在轉化醫療創新為臨床應用方面的重要作用，他說，透過此項計劃，希望構建一個匯聚學術機構與科技初創企業的創新合作平台，推動具影響力醫療方案的研發，從而革新診斷技術、治療模式及病人體驗。

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