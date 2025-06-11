孟加拉裔父母搖晃幼子致死判終身監禁　官斥可恥 (15:41)

被告Hossain Md. Imran（32歲）及Akter Mrs Farzana（28歲）同報稱無業。綜合控方開案陳辭及控辯雙方承認事實，事主Hossain Iyman（何義文）2019年7月8日出生，與兩名被告及22個月大的哥哥同住。事主2019年8月24日昏迷入院，醫護發現他多處骨折及頭部重傷，感可疑下報警；事主6天後不治，離世時僅53日大。辯方今求情指，女被告愛她的兒子，她強烈反對陪審團的裁決。

法官判刑時表示，控方的立場以及醫生的證供顯示，懷疑事主被搖晃致死，而且​​搖晃他的人是成人，僅22個月大的長子則根本沒能力對事主造成這種傷害。法官指出，控方就虐兒罪的說法是，兩名被告未能帶事主求醫或求助，未能為他提供安全環境。法官表示，令人遺憾的是，兩名被告的長子及幼女已在這一連串十分可恥的事件中成為受害者。

控方在審訊期間指出，兩名被告在警誡錄影會面中聲稱事主的傷勢跟他們無關；他們把長子形容為有妒忌心、多次傷害弟弟的男孩，並猜測長子曾從行李箱跳到事主身上。控方指，長子沒能力對事主造成如此嚴重的傷害，推斷事主傷勢由父母造成。

瑪嘉烈醫院腦神經外科顧問醫生保延聰供稱，不排除事主的腦部傷勢由猛烈搖晃導致。法醫郭嘉琪則指，事主頭部有致命性創傷，相信由他生前被劇烈搖晃引致。