陳美寶稱「粵車南下」不可因泊車位問題裹足不前　毋需另設限制區域或道路 (13:43)

陳美寶回應立法會議員口頭質詢時又說，政府及機管局正為粵車南下預備，包括測試及演習，制訂預約及使用細則，目標是盡量簡化流程；亦正籌劃宣傳及優惠。她稱，會繼續與內地相關部門商討制訂穩妥有序的時間表，爭取盡快公布細節。

民建聯陳恒鑌說，香港對車輛的容量與內地不能相提並論，關注政府在第二階段粵車可駛入市區時，會否要求先確保有泊車，才進入市區，避免出現違泊。陳美寶說，香港不能因為土地及泊車位不足而裹足不前，稱從港車北上的經驗可見，內地有不同路線及泊車攻略推薦予旅客，相信推展第二階段粵車南下時，要結合社會力量，做好引導旅客至泊車位，又強調會有序推展及作數量管控。

陳美寶：會嚴肅檢視跨境車輛非法載客取酬情况

法律界議員林新強同樣關注泊車位問題，稱根據《香港規劃標準與準則》，港鐵站附近不設泊車位，令旅客未能轉乘港鐵，變相鼓勵他們駕駛進入市區，關注當局會否檢討相關準則。陳美寶說，相信當推展粵車進入市區時，無論如何提升泊車位比例及數目，都不是容納南下車輛的最有效方法。她認為，更有效的方法，是透過有序推展措施及配合旅遊攻略等，引導旅客前往旅遊景點，再在該處設置更多泊車配套，相信更有針對性及更便利。她又說，會不時整體檢視準則，滿足本地駕駛者需求。

航運交通界議員易志明稱，業界關注實施粵車南下會令非法跨境載客取酬的情况惡化，建議南下車輛要與司機「綁定」。陳美寶說，當局期望可便利南下車輛，不想設太多限制，但強調會顧及本港民情及社會接受程度，會嚴肅地檢視有關情况。